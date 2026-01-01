Новорічна ніч під ударами БпЛА: Одеса знову стала мішенню РФ
У новорічну ніч російські війська здійснили масовану атаку на Одесу кількома хвилями ударних безпілотників. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Унаслідок ворожої атаки в місті зафіксовано низку надзвичайних ситуацій. Зокрема, відбувалися падіння ворожих дронів та їхніх уламків, виникали загоряння на об’єктах інфраструктури. Також зазнали пошкоджень житлові будинки.
Добавить комментарий
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews