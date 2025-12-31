Пожежі та руйнування: нічна атака БпЛА на житлові райони Одеси

У ніч проти 31 грудня Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по Одесі та області. Внаслідок обстрілу є постраждалі, серед яких — діти. Про це повідомили начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Російські дрони-камікадзе типу «Shahed» завдали ударів по житловій, логістичній та енергетичній інфраструктурі регіону.

В Одесі через прямі влучання та падіння уламків у двох районах міста пошкоджено фасади та вибито вікна у кількох багатоповерхових будинках. В одному з житлових будинків спалахнули пожежі у квартирах. Також вогнем пошкоджено припарковані автомобілі.

Унаслідок атаки постраждали четверо людей. Троє з них — діти: семимісячне немовля, восьмирічна дівчинка та 14-річний хлопчик. Усі вони перебувають у стані середньої тяжкості. Ще один постраждалий — 42-річний чоловік — знаходиться у важкому стані.

На місцях працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо масштабів руйнувань.