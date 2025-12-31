Після обстрілів РФ Одесу підтримають автобусами з інших регіонів

Через складну ситуацію з електропостачанням в Одеській області, спричинену масованими російськими обстрілами, в Одесі виникли проблеми з пасажирськими перевезеннями. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Зазначається, що близько 40% громадського транспорту міста працює на електроенергії, тому перебої з живленням суттєво вплинули на транспортну систему.

Для підтримки Одеси сім громад України надають місту понад 36 автобусів. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, транспортну допомогу надають громади Львівської, Кропивницької, Миколаївської, Житомирської, Маріупольської, Вінницької та Білоцерківської громад. Зокрема, по 10 автобусів передають Львівська та Кропивницька громади, по п’ять — Миколаївська та Житомирська, по три — Маріупольська та Вінницька. Також автобуси надає Білоцерківська громада. Частина транспорту вже прямує до Одеси, решту планують відправити найближчими днями.

Міністр наголосив, що автобуси надаються тимчасово — на період подолання наслідків складної ситуації з електропостачанням.

Олексій Кулеба також підкреслив, що така взаємодія відповідає принципам національного проєкту «Пліч-о-пліч: Згуртовані громади», який стартував цього року. Його мета — пряма взаємодопомога громад з різних регіонів України в умовах війни. Наразі до проєкту вже долучилися понад 1 100 громад.

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що місто передає Одесі десять автобусів із власної транспортної системи.

Нагадаємо, після масованих ударів РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури в середині грудня в Одесі було тимчасово зупинено рух трамваїв і тролейбусів, який досі не відновлено. У місті також продовжують застосовувати аварійні відключення електроенергії через навантаження на пошкоджену енергосистему.