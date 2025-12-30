В Одесі за тиждень народився 91 малюк: хлопчиків більше

Протягом минулого тижня в міських медичних закладах Одеси народився 91 маленький українець, серед яких — одна двійня.

Кількісну перевагу цього тижня мають новонароджені хлопчики: на світ з’явилися 54 немовляти, що на п’ять більше, ніж попереднього тижня. Також у місті народилися 37 маленьких одеситок.

Найбільшу кількість пологів за тиждень прийняв Центр перинатальної допомоги міської клінічної лікарні № 10 (пологовий будинок № 7), де народилося 28 немовлят. На другому місці з мінімальним відривом — філія «Пологовий будинок № 1» МКЛ № 11, де з’явилися на світ 27 малюків. Третє місце посів пологовий будинок № 5, у якому народилося 26 дітей.