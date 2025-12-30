В Одесі через сильний вітер повалено 15 дерев
29 грудня внаслідок поривчастого вітру в Одесі було повалено 15 дерев та зламано 9 великих гілок. Інформація щодо наслідків негоди уточнюється та може оновлюватися.
Працівники комунального підприємства «Міськзелентрест» оперативно розпочали роботи з ліквідації наслідків негоди. Озеленювачі здійснюють розпил повалених дерев, їх вивезення, а також прибирання вулиць від гілок і сміття.
У першу чергу комунальні служби звільняють від повалених дерев проїжджі частини, автомагістралі, пішохідні доріжки та забезпечують безперешкодний проїзд до соціально важливих об’єктів.
Станом на цей час роботи з ліквідації наслідків негоди перебувають на завершальному етапі.
