Російська атака дронами по Одесі: пошкоджено цивільні судна, є поранені

Російські війська завдали удару по Одесі, внаслідок чого виникла сильна пожежа. За інформацією ВМС ЗСУ, ударними безпілотниками було атаковано два цивільні судна, які заходили в порт для завантаження пшениці.

Йдеться про судна «Emmakris III» та «Captain Karam». Також повідомляється про поранених серед цивільних.

