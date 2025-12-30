Російська атака дронами по Одесі: пошкоджено цивільні судна, є поранені
Російські війська завдали удару по Одесі, внаслідок чого виникла сильна пожежа. За інформацією ВМС ЗСУ, ударними безпілотниками було атаковано два цивільні судна, які заходили в порт для завантаження пшениці.
Йдеться про судна «Emmakris III» та «Captain Karam». Також повідомляється про поранених серед цивільних.
