Нічна атака: по Одещині вдарили балістичною ракетою з Криму

У ніч на 30 грудня російські війська атакували Одещину балістичною ракетою «Іскандер-М», запущеною з території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомило повітряне командування «Південь».

Загалом цієї ночі силами протиповітряної оборони півдня України було знищено 25 ворожих безпілотників типу «Shahed», «Гербера» та дронів інших типів. Крім того, протягом дня 29 грудня українські захисники збили ще вісім ударних БпЛА типу «Молнія».

За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, у період із 18:00 29 грудня росія здійснила масовану атаку по території України, застосувавши дві балістичні ракети «Іскандер-М» — із тимчасово окупованого Криму та Воронезької області рф, а також 60 ударних безпілотників типу «Shahed», «Гербера» і дронів інших типів. Пуски БпЛА здійснювалися з напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф), а також Гвардійське та Чауда на ТОТ АР Крим. Близько 40 з них були «шахедами».

Станом на 09:00 силами ППО було збито або подавлено одну балістичну ракету та 52 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та восьми ударних БпЛА на п’яти локаціях.