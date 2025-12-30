«Легкий заробіток» обернувся тюрмою: в Одесі судитимуть паліїв

Двоє молодиків на замовлення пошкодили кілька автомобілів в Одесі, завдавши їхнім власникам збитків на суму понад 2,5 мільйона гривень. За скоєне зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що у вересні 19-річний житель Березівського району та його 18-річний знайомий із Подільського району, шукаючи роботу, познайомилися в інтернеті з невідомою особою. Та запропонувала їм «легкий заробіток» — підпалювати чужі автомобілі. «Роботодавець» представився колектором і запевнив, що платитиме за знищення транспорту боржників.

Погодившись на пропозицію, молодики фотографували припарковані на вулицях Одеси автівки та надсилали знімки куратору, який обирав цілі. Після цього зловмисники купували легкозаймисті рідини та вночі — разом або поодинці — обливали ними погоджені автомобілі, підпалювали, знімали відео для «звітності» й тікали з місця події.

У результаті їхніх дій у Хаджибейському та Приморському районах Одеси були знищені та пошкоджені автомобілі «Mercedes-Benz», «BMW» і «Renault», а також припаркований поруч «Volkswagen», що належали місцевим мешканцям.

Не отримавши всі обіцяні кошти, спільники відмовилися від подальшої «співпраці». Однак куратор почав шантажувати молодшого з них, погрожуючи повідомити правоохоронцям про вчинені підпали. Переховуючись удома в Подільському районі, юнак погодив із «роботодавцем» ще один підпал — автомобіля «Nissan», який належав місцевій жінці. Під час пожежі вогонь перекинувся й на припаркований поруч «Renault Logan» іншої власниці.

Унаслідок підпалів ніхто з людей не постраждав. Загоряння ліквідували рятувальники ДСНС. Загальна сума завданих збитків перевищила 2,5 мільйона гривень.

Поліцейські затримали 18-річного фігуранта за місцем проживання. Його 19-річного спільника розшукали на Миколаївщині, де він переховувався. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та нічного домашнього арешту.

За зібраними доказами молодикам повідомлено про підозру за шістьма фактами умисного пошкодження майна шляхом підпалу. Розслідування щодо п’яти автомобілів завершено, обвинувальні акти скеровано до суду. Державне обвинувачення підтримуватимуть Хаджибейська окружна прокуратура міста Одеси та Любашівська окружна прокуратура Одеської області.

Слідство щодо підпалу ще одного автомобіля триває. Процесуальне керівництво здійснює Приморська окружна прокуратура міста Одеси.