Електротранспорт не працює понад два тижні: в Одесі складна енергоситуація

В Одесі застосовують аварійні вимкнення електроенергії через значне навантаження на енергосистему, яка зазнала пошкоджень унаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, упродовж ночі Сили оборони України забезпечували безпеку міста, тоді як комунальні служби працювали над ліквідацією наслідків негоди. Зокрема, комунальники обробляли дороги протиожеледними реагентами та прибирали дерева, повалені поривчастим вітром.

«Дякую їм за цю важливу й складну роботу», — зазначив Сергій Лисак.

Він також повідомив, що системи життєзабезпечення міста працюють у штатному режимі. Водночас компанія ДТЕК змушена застосовувати аварійні відключення електроенергії через перевантаження енергосистеми, пошкодженої внаслідок російських атак.

Через відсутність стабільного електропостачання в Одесі вже понад два тижні не працює електротранспорт.