Море тимчасово відступило від берегів Одеси через сильний вітер

В Одесі зафіксували природне явище, відоме як «згін» моря. Через сильний північно-західний вітер рівень води вздовж узбережжя Одеської області помітно знизився. За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, спад рівня моря в середньому становить 60–70 сантиметрів.

Наразі на одеських пляжах можна спостерігати, як морська вода тимчасово відходить від берега, оголюючи морське дно. Це явище є цілком природним і не несе загрози.

Після ослаблення вітру або зміни його напрямку рівень моря протягом кількох годин повернеться до звичайних показників.