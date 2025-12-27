Одещина в обличчях України: Анастасія Сосновських та Даяна Ястремська — серед жінок, які формують сучасний образ країни

Представниці Одеської області — Анастасія Сосновських та Даяна Ястремська — увійшли до національного рейтингу «Україна в їхніх обличчях», що об’єднує жінок, які своїм професіоналізмом, стійкістю та активною громадянською позицією роблять внесок у розвиток і збереження України в умовах війни.

Рейтинг створено з метою показати сучасний архетип України-жінки — сильної, турботливої, відповідальної та непохитної. Відбір учасниць здійснювався експертами національної рейтингової платформи «Еліта України» та агентства «ЕлітЕксперт» за критеріями впливу на суспільство, професійної експертності, гуманітарної діяльності, лідерських якостей та внутрішнього стрижня.

Анастасія Сосновських

30 років, фітнес-тренерка та кухарка-кондитерка, яка представляє Одеську область у категорії «Громадська діяльність та лідерство». Під час повномасштабної війни вона активно долучилася до гуманітарних ініціатив, зокрема брала участь в організації евакуації дітей із прифронтових територій Херсонської області у 2022 році.

Окремим напрямом діяльності Анастасії є психологічна підтримка мам і дітей, допомога у подоланні стресових станів та адаптації до складних життєвих обставин. Вона також розробляє індивідуальні й групові фітнес-програми, спрямовані на збереження фізичного та емоційного балансу в умовах війни, і популяризує кулінарну культуру через авторські рецепти. Анастасія — мати 5-річного сина Міші та приклад щоденної турботи, відповідальності й громадянської зрілості.

Анастасия Сосновских (@anastasia.sosnovskikh) • Світлини та відео в Instagram

Даяна Ястремська

Українська тенісистка з Одеси, яка увійшла до рейтингу в категорії «Спорт». Даяна є однією з найвідоміших спортсменок України, багаторазовою переможницею та фіналісткою міжнародних турнірів WTA, учасницею турнірів серії Grand Slam та представницею України на світовій тенісній арені. Її кар’єра є прикладом наполегливості, спортивної дисципліни та здатності гідно представляти країну на міжнародному рівні, зокрема у складний для держави час.

Dayana Yastremska | Facebook

Ми пишаємося тим, що Одещина представлена в рейтингу такими жінками. Анастасія Сосновських і Даяна Ястремська у різних сферах — громадській, гуманітарній та спортивній — демонструють силу характеру, відповідальність і відданість Україні. Їхні історії — це приклад того, як особисті зусилля та щоденна праця формують стійкість суспільства й позитивний образ країни у світі.