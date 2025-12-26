Удари по мосту в Маяках: Україна і Молдова заздалегідь узгодили всі сценарії

Фото: NewsMaker

Україна оперативно налагодила координацію з Молдовою після російських ударів по мосту в Маяках на Одещині. За словами віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки, Кишинів відреагував без зволікань.

В інтерв’ю Європейській правді він повідомив, що після атак Міністерство розвитку громад і територій, митні та прикордонні служби України вийшли на контакт із молдовськими партнерами, аби терміново опрацювати альтернативні логістичні рішення.

Сторони узгодили низку варіантів, зокрема розширення можливостей пунктів пропуску та, у разі потреби, організацію нових транзитних маршрутів через територію Молдови.

Окремо було врегульовано питання пересування українських водіїв, які мають лише документи України. Хоча потреби реалізовувати цей сценарій не виникло через відновлення руху українськими автошляхами, усі механізми вже підготовлені.

За необхідності Молдова готова забезпечити конвой для супроводу українського транспорту. Тарас Качка наголосив, що всі домовленості досягнуті заздалегідь, і подякував молдовській стороні за швидку та конструктивну співпрацю.