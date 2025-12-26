Скандал навколо котокафе Cat Lounge в Одесі перейшов у правову площину: відкрито кримінальне провадження

Історія навколо котокафе в ТЦ «Афіни» в Одесі отримала продовження в правовій площині: правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом можливого жорстокого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 КК України). Йдеться про загибель двох котів у закладі Cat Lounge. Рішення у справі має ухвалювати суд.

Після широкого суспільного обговорення власниця закладу передала волонтерам вісьмох котів, які залишилися живими. Наразі тварини перебувають під наглядом ветеринарів. Також стало відомо, що сторінки Cat Lounge у соціальних мережах були видалені разом із раніше опублікованими матеріалами.

За інформацією журналістів, до створення котокафе був причетний батько власниці — бізнесмен Роман Покровський. Він публічно підтримує проєкт доньки та заявляє, що заклад розглядався як підприємницька ініціатива у форматі франшизи. Сам Покровський вважає критику навколо кафе надмірною та говорить про тиск на бізнес. Водночас зоозахисники та відвідувачі звертали увагу на умови утримання тварин, які, на їхню думку, потребували поліпшення.

Роман Покровський також відомий своєю публічною активністю. У різний час він заявляв про політичні амбіції та балотування на посаду мера Одеси від партії «Гарант». У межах цієї діяльності він публікував відеоматеріали та висловлював власне бачення розвитку міста.

У відкритих джерелах також згадуються різні бізнес-проєкти та публічні контакти Покровського, частина з яких свого часу викликала суспільну увагу та обговорення. Сам бізнесмен неодноразово коментував ці теми, наголошуючи на підприємницькому характері своєї діяльності.

Також у відкритих джерелах фігурує інформація, що Роман Покровський є партнером одеського ресторатора Андрія Зарічанського. Відомий волонтер Сергій Кривенко публічно заявляв про причетність Зарічанського до організації двох розбійних нападів. За словами Кривенка, поліція Одещини встановила виконавців нападів, однак подальше розслідування не просувається, що викликає питання до дій правоохоронних органів.