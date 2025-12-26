Російські дрони вночі атакували Одесу та область: пошкоджено інфраструктуру

У ніч на 26 грудня російські безпілотники атакували Одесу та Одеську область. В обласному центрі ворожий дрон влучив в об’єкт інфраструктури, внаслідок чого на місці виникла пожежа.

За інформацією начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, рятувальники оперативно ліквідували займання. Наразі спеціалісти обстежують прилеглі території, щоб з’ясувати, чи зазнали пошкоджень житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Загиблих і поранених немає.

Окрім Одеси, під атакою опинилися Ізмаїльський та Одеський райони області. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, унаслідок повітряних ударів пошкоджено об’єкти енергетичної та портової інфраструктури. На місцях виникли пожежі, зафіксовано руйнування адміністративних будівель, обладнання та техніки.

Фахівці Українського наукового центру екології моря здійснюють моніторинг стану морської води та перевіряють можливу шкоду довкіллю. За рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки на узбережжі проводяться роботи з локалізації та ліквідації можливого забруднення.

Паралельно енергетики працюють над відновленням електропостачання в оселях мешканців регіону. Рятувальні та аварійні служби продовжують ліквідовувати наслідки чергової російської атаки.

Одеська область залишається одним із регіонів із найскладнішою ситуацією щодо захисту та забезпечення стабільної роботи енергетичної інфраструктури. Російська армія намагається точково виводити з ладу об’єкти електропостачання, створюючи локальні зони блекаутів, і подібні сценарії можуть повторюватися й в інших регіонах України.

За словами співзасновника Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, додатковим чинником вразливості Одещини є портова інфраструктура, яка потребує безперебійного електропостачання. Від її стабільної роботи залежить експорт та функціонування критично важливих об’єктів, що створює додаткове навантаження на енергосистему регіону та підвищує її чутливість до атак.