На Соборній площі Одеси встановили нове мобільне укриття

На Соборній площі в Одесі, поруч з інклюзивним дитячим майданчиком, встановили нове мобільне укриття.

Проєкт SafeplaceUA з розвитку мережі вуличних мобільних укриттів реалізує благодійний фонд «Юність 2.0» у співпраці з виробником, компаніями-донорами та міською владою. Це вже сьоме мобільне укриття, встановлене фондом в Одесі, та ювілейне — 50-те по всій Україні.

З нагоди встановлення ювілейної споруди очільник фонду Ілля Блохін запросив представників міської влади. Символічним знаком партнерства стали відбитки рук, залишені на стінах укриття.

Мобільне укриття виготовлено відповідно до нових державних стандартів ДСТУ 9329:2025, які набрали чинності з 1 серпня цього року. Аналогічні модульні укриття вже встановлені в парку Перемоги, біля Одеського зоопарку, на Грецькій площі та в парку «Юність». Вони забезпечують захист від уламків, ударної хвилі та непрямої дії засобів ураження.

«Укриття розміщене поруч із дитячим майданчиком, щоб у разі небезпеки мами з дітьми могли швидко знайти захист», — зазначив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Виконувач обов’язків Одеського міського голови Ігор Коваль подякував партнерам за реалізацію ініціативи та надійне співробітництво задля безпеки мешканців міста.