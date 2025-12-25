Без світла, але з їжею: як забезпечують харчування в школах і лікарнях Одеси

Нестабільне енергопостачання, з яким в останні тижні зіткнулася Одеса, стало серйозним викликом для всіх міських служб і підприємств. В умовах війни будь-які порушення звичних процесів особливо гостро позначаються на соціальній сфері — зокрема на системі шкільного та медичного харчування.

Як зазначають представники компанії «Фабрика Смаку», одного з великих операторів харчування в Одесі та області, сьогодні робота вибудовується в режимі постійної адаптації до зовнішніх умов.

«Приготування харчування для дітей і пацієнтів суворо регламентоване. Ми не можемо дозволити собі відхилення від санітарних норм чи часових вимог, навіть якщо відбуваються відключення електроенергії або водопостачання. У таких випадках їжа утилізується, а графіки виробництва та доставки перебудовуються практично в ручному режимі», — прокоментували в компанії.

За словами оператора, харчування готується централізовано на власних виробничих майданчиках, оснащених сучасним обладнанням, і доставляється до закладів у герметичних боксах. Логістика щоденно коригується з урахуванням графіків електропостачання та ситуації з повітряними тривогами.

У компанії підкреслюють, що попри всі труднощі постачання харчування до шкіл, лікарень і соціальних установ не припиняються.

«Наше завдання — забезпечити стабільність там, де вона особливо важлива. Діти продовжують навчатися, пацієнти — лікуватися, і ми зобов’язані виконувати свою роботу незалежно від зовнішніх обставин», — зазначають у «Фабриці Смаку».

Експерти ринку наголошують, що саме технологічність, досвід роботи та готовність до кризових сценаріїв сьогодні стають ключовими чинниками стійкості операторів соціального харчування в Україні.