Забруднення моря рослинною олією на Одещині: що відомо та як ліквідовують наслідки

Після російських ударів по портовій інфраструктурі Одеської області в акваторії Чорного моря зафіксували забруднення рослинною олією. Речовина потрапила у межі порту та частково дісталася узбережжя. Наразі екологічні служби, портові підприємства й обласна влада здійснюють постійний моніторинг ситуації та працюють над усуненням наслідків. Фахівці пояснюють, яку небезпеку становить це забруднення та які заходи вживають на місцях.

Про ситуацію журналісти Новини.LIVE дізналися під час брифінгу в Одесі.

Перші перевірки

Упродовж 20–21 грудня Одещину масовано атакували ударними дронами. Щойно з’явилася можливість безпечного доступу до об’єктів, Державна екологічна інспекція розпочала перевірки. Фахівці відібрали проби води в акваторії порту, а згодом і на одеському узбережжі, зокрема в районі Ланжерона. Зразки направили до лабораторії для визначення вмісту жирів та інших показників. Моніторинг проводять щоденно, а результати обіцяють оприлюднити після завершення аналізів.

Екологи зазначають, що йдеться саме про рослинну олію — це не нафтопродукт і не токсична речовина, однак вона все одно шкодить довкіллю. Найбільшу загрозу забруднення становить для птахів, які потрапляють у масляну плівку на воді та втрачають здатність рухатися.

«Наразі зафіксовано рослинну олію на поверхні води. Вона не є токсичною, але негативно впливає на довкілля. Основна небезпека — для птахів, які потрапляють у плівку. Проби відібрані, результати лабораторних досліджень очікуємо найближчими днями», — повідомила заступниця начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Анжела Балаклеєць.

Робота порту

У ДП «Адміністрація морських портів України» повідомили, що витік рослинної олії стався внаслідок ворожих ударів по інфраструктурі морського порту «Південний». Локалізацію забруднення розпочали одразу після потрапляння речовини у воду, однак безперервні атаки протягом вихідних суттєво ускладнили роботу персоналу.

Після зменшення загрози портовики змогли посилити заходи, перекрили підхідний канал і зосередили основну частину забруднення в межах портової акваторії. Судноплавство тимчасово припинили. Для ліквідації наслідків використовують бонові загородження різних типів, а також спеціалізовані судна зі скимерами та нафтосміттєзбирачі.

«Через постійну загрозу обстрілів наші можливості були обмежені. Ми застосували бонові загородження та спеціалізовані судна, щоб утримати основне забруднення в межах порту. Визначити точні обсяги витоку наразі неможливо», — зазначив начальник відділу екологічного менеджменту ДП «АМПУ» Владислав Долинський.

Реакція влади

В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що з 20 грудня всі служби працюють у режимі реагування на надзвичайну ситуацію. Спочатку рослинна олія витекла на території підприємств, а згодом поширилася за їх межі. До ліквідації наслідків залучили ДСНС, екологічну інспекцію, портові служби та наукові установи.

Відбір проб води проводять одразу кілька лабораторій, зокрема й МОЗ. На узбережжі громади організували збирання забрудненої маси, постраждалих птахів передають на реабілітацію, а загиблих тварин прибирають комунальні служби.

«Моніторинг здійснюється безперервно. Усі громади, які зазнали впливу, залучені до ліквідації наслідків. Живих птахів передають на реабілітацію», — повідомила директорка департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА Ірина Шатохіна.

