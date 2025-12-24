На Одещині жінка загинула, розбороняючи бійку між молодиками

За вбивство, вчинене через необережність, молодику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Подія сталася кілька днів тому ввечері в одному з населених пунктів Подільського району. Про інцидент правоохоронців і медиків повідомили випадкові свідки.

Слідчі попередньо встановили, що в парку між двома місцевими хлопцями виник конфлікт, під час якого один із них намагався вдарити опонента ножем. У цей момент між молодиками стала мати одного з учасників конфлікту, яка намагалася їх розборонити, і випадково потрапила під удар.

38-річну жінку бригадою екстреної медичної допомоги доставили до лікарні. На жаль, від отриманих травм вона померла. За попередніми даними, причиною смерті стала значна крововтрата.

Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці вилучили з місця події низку речових доказів, зокрема ніж, які скерували на експертні дослідження.

Поліцейські затримали правопорушника в процесуальному порядку та, зібравши достатньо доказів, повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України — вбивство, вчинене через необережність. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини та деталі події.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Любашівська окружна прокуратура.