Смертельна ДТП на Одещині: загинула 75-річна пішохідка

Автопригода сталася сьогодні, 23 грудня, вранці на одній з вулиць у селі Маяки Одеського району.

Як повідомив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 49-річний водій легкового автомобіля «Renault» не знизив швидкість перед нерегульованим пішохідним переходом, яким дорогу переходила 75-річна жінка, та допустив наїзд на неї.

Потерпілу бригадою екстреної медичної допомоги доправили до лікарні, однак від отриманих травм вона, на жаль, померла.

Водій у ДТП не постраждав. Проведена перевірка показала, що на момент аварії він перебував у тверезому стані.

За фактом події слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

У межах кримінального провадження буде проведено низку судових експертиз. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Поліцейські вкотре закликають учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними та обережними, особливо поблизу пішохідних переходів.