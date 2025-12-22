У центрі та районах Одеси прибрали десятки нелегальних рекламних вивісок
В Одесі здійснюється контроль за дотриманням вимог чинного законодавства України у сфері розміщення зовнішньої реклами та вивісок.
Зокрема, з 15 по 19 грудня 2025 року Управління реклами Одеської міської ради спільно з КУ «Одесреклама» провело заходи з демонтажу протиправно розміщених рекламних конструкцій.
Упродовж зазначеного періоду в місті демонтовано 60 рекламних носіїв, встановлених із порушенням чинних правил.
Контроль за дотриманням Правил розміщення рекламних конструкцій та вивісок на території Одеси триває.
Добавить комментарий
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews