У центрі та районах Одеси прибрали десятки нелегальних рекламних вивісок

В Одесі здійснюється контроль за дотриманням вимог чинного законодавства України у сфері розміщення зовнішньої реклами та вивісок.

Зокрема, з 15 по 19 грудня 2025 року Управління реклами Одеської міської ради спільно з КУ «Одесреклама» провело заходи з демонтажу протиправно розміщених рекламних конструкцій.

Упродовж зазначеного періоду в місті демонтовано 60 рекламних носіїв, встановлених із порушенням чинних правил.

Контроль за дотриманням Правил розміщення рекламних конструкцій та вивісок на території Одеси триває.