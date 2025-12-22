Двоє тварин загинули: у котокафе Одеси виявили порушення

Подію кваліфіковано як жорстоке поводження з тваринами.

Про неналежне утримання тварин в одному із закладів у центрі Одеси, який позиціонує себе як кафе кототерапії, правоохоронці дізналися зі звернення представників громадськості.

Поліцейські провели перевірку закладу спільно з представниками Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, а також ветеринарним лікарем. Під час огляду встановлено, що серед тварин, які перебували в кафе, декілька мали ознаки хворобливого стану. Двоє з них загинули.

За фактом загибелі тварин слідчі відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини першої статті 299 Кримінального кодексу України. Йдеться про жорстоке поводження з тваринами, що призвело до їх загибелі. Максимальне покарання за цією статтею передбачає до трьох років позбавлення волі.

Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та збирають доказову базу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Приморська окружна прокуратура міста Одеси.