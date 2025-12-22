Черговий удар по Одесі: пошкоджена припортова інфраструктура

Унаслідок атаки російських ударних безпілотників в Одесі пошкоджено портову інфраструктуру та цивільне судно.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні ввечері ворог знову атакував Одесу ударними БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно», — зазначив посадовець.

За його словами, інформація про постраждалих не надходила.

Наразі на місці працюють відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків ворожої атаки.