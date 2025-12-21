Трасу Одеса — Рені в межах Маяків відкрили для транспорту

Рух транспорту на трасі М-15 Одеса — Рені в межах села Маяки повністю відновлено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Наразі проїзд відкритий в обох напрямках.

Нагадаємо, з 19 грудня рух вантажного транспорту автомобільною дорогою М-15 Одеса — Рені було тимчасово припинено у зв’язку з ліквідацією наслідків ворожих обстрілів Одеської області.

Напередодні, 18 грудня, також тимчасово перекривали рух транспорту на ділянці автодороги М-15 у межах населеного пункту Маяки. Унаслідок авіаційної атаки РФ на Одещину було обмежено рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою.

Минулої доби Росія знову здійснила масовану атаку на цивільну інфраструктуру Одещини. Цілями ворога стали об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури півдня регіону. Внаслідок ударів виникли пожежі та було пошкоджено майно. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Крім того, в ніч на 20 грудня російські війська завдали балістичного удару по порту в Одесі. Кількість загиблих зросла до восьми, близько 30 осіб отримали поранення. Після восьмої години ранку того ж дня зафіксовано чергову атаку по порту Південний — ворог влучив у резервуари.