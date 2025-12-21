Чотири жінки постраждали в ДТП на Одещині

Автопригода сталася вчора, 20 грудня, у вечірній час на автодорозі сполученням Одеса — Рені, неподалік міста Ізмаїл.

Попередньо встановлено, що 61-річний водій автомобіля «Renault», який перевозив своїх родичів та знайомих, в умовах обмеженої видимості не встиг вчасно зреагувати на поворот, унаслідок чого транспортний засіб з’їхав у кювет.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали четверо пасажирок віком від 51 до 74 років. Постраждалих було госпіталізовано до медичного закладу бригадою екстреної медичної допомоги.

Водій у ДТП не постраждав. Проведена перевірка показала, що на момент аварії він перебував у тверезому стані.

Наразі слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини першої статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості.

У межах кримінального провадження буде проведено низку судових експертиз. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.