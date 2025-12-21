Балістична загроза: в Одесі зафіксували вибух

У середу о 16:48 в Одеській області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

Вже за кілька хвилин, близько 16:52, у межах Одеси пролунав потужний вибух. За повідомленнями моніторингових каналів, російські війська завдали удару балістичною ракетою «Іскандер-М», ймовірно з касетною бойовою частиною. Пуск здійснили з тимчасово окупованої території Криму.

Зазначається, що застосування касетних боєприпасів ворог використовує з метою завдання максимальних втрат. Такі боєприпаси під час вибуху розсіюють велику кількість уражаючих елементів на значній площі, що становить загрозу не лише військовим об’єктам, а й цивільній інфраструктурі.