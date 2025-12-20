В Одеській обллікарні видають безоплатні слухові апарати для ветеранів

В Одеській обласній клінічній лікарні на вулиці Заболотного ветерани можуть безоплатно отримати сучасні слухові апарати OTICON данського виробництва. Фінансування програми здійснюється за рахунок державного бюджету. Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів України.

Порушення слуху є одним із поширених, але часто непомітних наслідків участі у бойових діях. Саме тому держава запровадила програму безкоштовного забезпечення слуховими апаратами для українських Захисників і Захисниць.

У межах державного контракту вже закуплено понад 24 400 слухових апаратів OTICON, виготовлених у Данії. Право на їх отримання мають ветерани та ветеранки війни, а також військовослужбовці з порушеннями слуху — навіть у разі відсутності встановленої інвалідності.

Щоб отримати слуховий апарат, необхідно звернутися до сімейного лікаря або терапевта для направлення до сурдолога, пройти відповідне обстеження та отримати медичний висновок.

В Одесі участь у програмі бере Одеська обласна клінічна лікарня. Для оформлення потрібно подати такі документи:

паспорт громадянина України;

посвідчення ветерана війни або інший документ, що підтверджує статус;

направлення від лікуючого лікаря;

висновок військово-лікарської комісії — для військовослужбовців, або витяг з рішення ЕКОПФО (чи чинне рішення МСЕК) з рекомендаціями індивідуальної програми реабілітації;

аудіограму, видану лікарем-сурдологом;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності).

Після подачі документів пацієнт проходить процедуру підбору та індивідуального налаштування слухового апарату.

У разі відмови в наданні слухового апарату у медичному закладі рекомендують звертатися на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я України — 0 800 505 201.