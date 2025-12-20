Укрзалізниця запускає додаткові вагони до Кишинева з Одеси та Києва

Укрзалізниця призначає додаткову групу вагонів у сполученні з Кишиневом з Одеси та Києва. Квитки на нові рейси вже доступні для придбання на дати, починаючи з 20 грудня. Перший потяг з Одеси вирушить після 17:00.

Таке рішення стало оперативною відповіддю на ускладнення перетину українсько-молдовського кордону іншими видами транспорту. В Укрзалізниці зазначили, що компанія постійно відстежує ситуацію та, за потреби, готова збільшувати місткість залізничного сполучення з Кишиневом.

Мета цих заходів — забезпечити безперешкодне пересування громадян між Україною та Молдовою в умовах обмежень на кордоні.

Також в Укрзалізниці висловили співчуття родинам загиблих внаслідок обстрілів в Одесі та побажали якнайшвидшого одужання всім пораненим і підтримки їхнім близьким.