Одеська область під тривалою атакою: ракети, дрони і жертви

У ніч на 20 грудня, починаючи з 19:00 19 грудня, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по території України. Противник застосував три балістичні ракети «Іскандер-М», випущені з тимчасово окупованої території АР Крим, а також 51 ударний безпілотник типів Shahed, «Гербера» та інших моделей.

Пуски дронів здійснювалися з напрямків Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ і Шаталове на території РФ. За попередніми даними, близько 30 з них були дронами-камікадзе Shahed.

В Одеській області повітряна тривога напередодні тривала майже безперервно — з 13:01 до 22:24. У вечірні години, близько 20:00 та 21:00, зафіксували пуски балістичних ракет. Один із ударів призвів до загибелі восьми людей, поранення 27 осіб та пошкодження портової інфраструктури в Південному.

У нічний час повітряні тривоги оголошували з 3:38 до 5:18 та з 5:58 до 6:09, а зранку — починаючи з 8:04. У цей період російські ударні дрони заходили з моря поодинці та групами, зокрема в район Білгород-Дністровського та Маяків, а також на ділянці від Південного до Одеси.

Станом на 9:00 силами протиповітряної оборони було збито або подавлено 31 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичних ракет і 20 ударних БпЛА на 15 локаціях. Атака триває, Одеський район залишається під ударами безпілотників.