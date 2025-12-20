Коваленко спростував фейки про загрозу російського десанту на Одещині

Інформація про нібито загрозу висадки російського десанту на території Одеської області не відповідає дійсності.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, коментуючи повідомлення, які поширювалися в місцевих пабліках.

За його словами, подібні дописи є елементом російської інформаційної кампанії та так званими військовими страшилками. Реальної сухопутної загрози або можливостей для проведення десантної операції з моря в окупантів немає.

Коваленко наголосив, що Росія активно посилює локальну пропаганду всередині України, намагаючись дестабілізувати ситуацію. Оскільки перспективи військових операцій із висадкою десанту фактично відсутні, країна-агресор зосереджує значні ресурси на масованих повітряних ударах. Їхня мета — створення гуманітарної кризи та психологічного тиску на населення.

Він також підкреслив, що Україна протидіє всім загрозам, а ключові служби продовжують працювати в надзвичайно складних умовах.

«Зараз важливо витримати. Енергетики, військові, медики, логісти, фахівці з безпеки та інформаційної стійкості виконують свою роботу. Причина всіх проблем — Росія. Але таких темпів відновлення і протидії в умовах війни не змогла б забезпечити жодна європейська країна. Ми витримаємо», — заявив Коваленко.

Раніше також повідомлялося, що Одеса та область зазнають інтенсивних ударів по інфраструктурі. Депутат Одеської міської ради та ветеран Олександр Славський зазначав, що РФ може розраховувати на зростання соціальної напруги або внутрішнє невдоволення. Водночас він підкреслив, що навіть за відсутності електропостачання люди усвідомлюють, хто є джерелом цих проблем.