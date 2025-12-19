Вантажівкам заборонили рух трасою Одеса — Рені: діють об’їзди

В Одеській області тимчасово припинено рух вантажного транспорту автодорогою М-15 Одеса — Рені.

Таке рішення, за словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, ухвалила Рада оборони області з урахуванням оперативної ситуації в регіоні та необхідності ліквідації наслідків чергових російських обстрілів.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, на автодорозі М-15 обмежено рух від дорожньої станції патрульної поліції «Два Стовпи» у напрямку села Маяки. Об’їзд організовано автодорогою М-16 — у напрямку населеного пункту Кучургани.

Також перекрито з’їзд з автодороги М-05 Київ — Одеса (транспортна розв’язка у напрямку дорожньої станції патрульної поліції «Два Стовпи»). Обмежено рух транспорту зі сторони села Саф’яни (виїзд з міста Ізмаїл у напрямку села Маяки).

Влада закликає перевізників та водіїв враховувати цю інформацію під час планування маршрутів вантажних перевезень. Терміни відновлення руху наразі не повідомляються.