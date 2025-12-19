В Одесі оновили формат навчального процесу через повітряні тривоги

Через часті та тривалі повітряні тривоги закладам освіти рекомендовано організувати навчальний процес у змішаному форматі.

У п’ятницю, 19 грудня, всі навчальні заклади Одеси перейшли на змішану форму навчання. Таке рішення ухвалили у зв’язку з безпековою ситуацією в місті, повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

У ході засідання було обговорено питання забезпечення безперервності освітнього процесу в умовах надзвичайних обставин. За його результатами освітнім установам рекомендували впровадити змішаний формат навчання з урахуванням кількох ключових аспектів.

Зокрема, передбачено поєднання очного та дистанційного навчання, проведення занять у синхронному режимі з одночасною участю учнів і педагогів, а також використання асинхронного формату, який дає змогу опановувати матеріал у зручний час.

Запровадження такого підходу спрямоване на збереження безпеки учасників освітнього процесу та гарантування стабільного навчання навіть за умов регулярних повітряних тривог.