Удар балістикою по порту: наслідки атаки РФ на Одеський район

Увечері 19 грудня російські війська завдали удару балістичними ракетами по об’єктах портової інфраструктури в Одеському районі. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули семеро людей. Ще 15 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Удар спричинив загоряння вантажних автомобілів, які перебували на парковці поблизу об’єкта.

За словами очільника ОВА, робота рятувальних та екстрених служб ускладнювалася через тривалу повітряну тривогу.

Вибухи пролунали після попереджень про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку — о 20:00 та 21:05. Повітряні сили інформували про рух повітряних цілей: спочатку у бік Одеси, згодом — у напрямку Південного.