Після нічної атаки частина Одеси залишилася без світла, води і тепла

Внаслідок масованого обстрілу в ніч на 19 грудня під удар потрапили об’єкти критичної інфраструктури Одеси. Вибуховою хвилею також пошкоджено житлові будинки в одному з густонаселених районів міста. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

Через ураження енергетичної інфраструктури частина району тимчасово залишилася без електропостачання, води та тепла.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина середнього ступеня тяжкості. Потерпілу госпіталізували, їй надають необхідну медичну допомогу.

На місцях працюють аварійні та комунальні служби. Проводиться обстеження пошкоджених будинків і збір даних для подальшого надання допомоги мешканцям.

У місті продовжують цілодобово працювати Пункти незламності, де жителі можуть отримати необхідну підтримку.