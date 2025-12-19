Через обстріли мосту змінено режим перетину кордону з Молдовою

На пунктах пропуску на українсько-молдовському кордоні тимчасово запровадили обмеження після російських атак на міст поблизу Маяків.

Про це повідомило РБК-Україна з посиланням на інформацію прикордонної поліції Молдови, оприлюднену у Facebook.

За даними молдовських прикордонників, через пункт пропуску Тудора — Старокозаче в напрямку Білгород-Дністровського перетин кордону наразі дозволений усім подорожуючим без додаткових обмежень.

Водночас у напрямку Одеської області кордон можуть перетинати лише громадяни України, а також транспортні засоби загальною масою до 3,5 тонни.

Аналогічні обмеження діють і на КПП Паланка — Маяки — Удобне. Виїзд з території Республіки Молдова у напрямку Одеси дозволено виключно громадянам України та легковому транспорту масою до 3,5 тонни.

Як повідомили у прикордонній поліції, поблизу населеного пункту Маяки на українській стороні було зведено тимчасовий понтонний міст через річку Дністер, який забезпечує можливість перетину.

У зв’язку з цим громадянам Молдови рекомендували утриматися від поїздок у цьому напрямку до стабілізації ситуації.

Раніше стало відомо, що російські війська здійснили удар безпілотником по мосту біля села Маяки. Атака призвела до пошкодження цивільної інфраструктури, інформація про повторні удари з’являлася і сьогодні.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба зазначив, що через обстріли Україна вимушена терміново переглядати логістику пасажирських і вантажних перевезень. Робота з пошуку альтернативних маршрутів проводиться у координації з молдовською стороною.