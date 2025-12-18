Серія пожеж в Одесі: горіли електрощитова, авто та квартири

У Хаджибейському районі Одеси на вулиці Старицького сталася пожежа в електрощитовій на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Постраждалих немає. За попередніми даними, займання сталося через коротке замикання внаслідок перевантаження електрощитової.

Того ж дня в Хаджибейському районі, на вулиці Степовій, у вечірній час загорівся автомобіль. Вогонь поширився на дах будівлі станції технічного обслуговування. Завдяки оперативним та злагодженим діям пожежників вдалося зупинити поширення полум’я та врятувати сусідні приміщення. Постраждалих немає. Ймовірною причиною пожежі вважають аварійний режим роботи акумулятора автомобіля.

Ще один інцидент стався у Київському районі на проспекті Свободи, де зайнялося майно в житловому будинку. Внаслідок пожежі постраждав чоловік 1944 року народження, якого бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до медичного закладу. Причини займання та розмір завданих збитків встановлюються.

Крім того, у Приморському районі на вулиці Чорноморській виникла пожежа в квартирі — горіло домашнє майно. Під час гасіння вогнеборці врятували чоловіка 1937 року народження. Обставини пожежі та сума збитків наразі з’ясовуються.