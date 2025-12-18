Конфлікт у ТЦК Одеси: поліцейського побили під час виконання обов’язків

Подія сталася кілька днів тому під час доставлення дільничним офіцером поліції до одного з відділів Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки чоловіка, який порушив правила військового обліку.

Під час перебування в РТЦК та СП троє військовослужбовців, один із яких, за попередніми даними, перебував у стані алкогольного сп’яніння, почали поводитися агресивно стосовно поліцейського та висловлюватися нецензурною лайкою. Після зауваження з боку правоохоронця між сторонами виникла бійка.

За фактом умисного заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Фігурантам повідомлено про підозру. Їх затримано у процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Поліцейські клопочуть про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Одещини