Спроба самокаліцтва під час перебування в ТЦК: коментар обласного центру

В Одесі чоловік намагався вчинити самокаліцтво, щоб уникнути мобілізації. Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

За інформацією відомства, чоловік перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Його доставили до районного територіального центру комплектування поліцейські. Під час проведення відповідних процедур він здійснив спробу самокаліцтва та поводився агресивно.

У ТЦК зазначили, що медичних підстав для відстрочки або визнання непридатним до служби чоловік не мав — відповідні дані відсутні в реєстрі «Оберіг». Після інциденту його госпіталізували. У відомстві наголосили, що примусові заходи до нього не застосовувалися.