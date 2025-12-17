ОВА: на Одещині діє надзвичайна ситуація державного рівня

На території Одеської області запроваджено надзвичайну ситуацію державного рівня. Причиною стали наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі, які спричинили тривале — понад три доби — порушення нормальних умов життя для більш ніж 50 тисяч жителів регіону, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

У зв’язку з цим область переходить у режим максимальної економії електроенергії, зокрема буде обмежено використання ілюмінації та декоративного освітлення.