Новий бювет будують у Пересипському районі Одеси

В умовах блекаутів і перебоїв із водопостачанням в Одесі продовжують розширювати мережу бюветів як резервне джерело питної води.

У Пересипському районі стартувало будівництво нового бюветного комплексу на вулиці Академіка Сахарова. Наразі на локації тривають роботи з облаштування фундаменту.

Проєкт підтримували місцеві мешканці. Далі заплановані буріння свердловини, монтаж систем очищення води та облаштування пункту видачі.

Під час робіт частину зелених насаджень буде демонтовано, однак після завершення будівництва територію обіцяють впорядкувати та озеленити.

Новий бювет має забезпечити район якісною питною водою та слугуватиме резервом на випадок надзвичайних ситуацій.