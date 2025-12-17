На Одещині вибух побутового бойлера знищив житло
Вдень в Одеському районі стався вибух електричного бойлера, внаслідок якого було зруйновано житловий будинок. Про це 17 грудня повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області.
Інцидент трапився у селі Розселенець. За попередніми даними, причиною вибуху стала аварійна робота електробойлера. Будівля зазнала значних руйнувань.
На щастя, під час події ніхто не постраждав. Усі обставини події встановлюються.
