Безоплатний онкоскринінг у медзакладах Одеси: де і коли пройти
18 грудня 2025 року в медичних закладах Одеси відбудеться профілактична акція з безоплатного скринінгу на колоректальний рак.
У межах заходу всі охочі зможуть пройти лабораторне дослідження калу на приховану кров. Обстеження проводитиметься з 8:00 до 10:00 у клініко-діагностичних лабораторіях консультативно-діагностичних центрів та міських лікарень — за електронним направленням або шляхом самозвернення.
Для отримання достовірного результату необхідно дотримуватися встановлених правил збору біоматеріалу.
Медики наголошують, що своєчасна діагностика дозволяє виявити передракові стани та злоякісні новоутворення на ранніх стадіях, коли лікування є найбільш ефективним.
Адреси проведення онкоскринінгу
18 грудня, з 8:00 до 10:00
Консультативно-діагностичний центр № 6
вул. Добровольців, 26а, 1-й поверх, клініко-діагностична лабораторія, кабінет № 106.
Консультативно-діагностичний центр № 20
вул. Левітана, 62, 3-й поверх, клініко-діагностична лабораторія, кабінет № 346.
Консультативно-діагностичний центр № 29
вул. Кримська, 66, 1-й поверх, клініко-діагностична лабораторія, кабінет № 12.
Міська клінічна лікарня № 1, консультативно-діагностичне відділення
вул. Болгарська, 38, 3-й поверх, клініко-діагностична лабораторія.
Міська лікарня № 5, консультативно-діагностична поліклініка
вул. Троїцька, 38, 2-й поверх, клініко-діагностична лабораторія, кабінет № 28.
Міська лікарня № 8, консультативно-діагностичне відділення
Фонтанська дор., 110, 2-й поверх поліклінічного корпусу, клініко-діагностична лабораторія.
Міська клінічна лікарня № 10
вул. Олексія Вадатурського, 61а, 1-й поверх опікового корпусу, лабораторне відділення.
