Безоплатний онкоскринінг у медзакладах Одеси: де і коли пройти

18 грудня 2025 року в медичних закладах Одеси відбудеться профілактична акція з безоплатного скринінгу на колоректальний рак.

У межах заходу всі охочі зможуть пройти лабораторне дослідження калу на приховану кров. Обстеження проводитиметься з 8:00 до 10:00 у клініко-діагностичних лабораторіях консультативно-діагностичних центрів та міських лікарень — за електронним направленням або шляхом самозвернення.

Для отримання достовірного результату необхідно дотримуватися встановлених правил збору біоматеріалу.

Медики наголошують, що своєчасна діагностика дозволяє виявити передракові стани та злоякісні новоутворення на ранніх стадіях, коли лікування є найбільш ефективним.

Адреси проведення онкоскринінгу

18 грудня, з 8:00 до 10:00