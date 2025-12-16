Влучання БпЛА в Одесі: постраждав житловий будинок і відділення «Нової пошти»

В Одесі російський безпілотник влучив у житловий комплекс на вулиці Валерія Самофалова (колишня Каманіна). Дрон зазнав пошкоджень, однак детонації не сталося. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

За наявною інформацією, БпЛА влетів у будинок житлового комплексу «44 перлина». Очевидці зазначають, що йдеться про російський дрон типу «Герань».

На оприлюднених у соцмережах відео видно уламки безпілотника, які залишилися на балконі однієї з квартир, на даху сусіднього будинку та у дворі житлового комплексу. Попри це, вибуху не сталося.

Крім того, за попередніми даними, під час атаки БпЛА в Одесі зафіксовано влучання у відділення «Нової пошти». Внаслідок удару спалахнула пожежа. Йдеться про відділення, розташоване у селищі Котовського — найбільшому житловому районі міста.