Влучання БпЛА в Одесі: постраждав житловий будинок і відділення «Нової пошти»
В Одесі російський безпілотник влучив у житловий комплекс на вулиці Валерія Самофалова (колишня Каманіна). Дрон зазнав пошкоджень, однак детонації не сталося. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
За наявною інформацією, БпЛА влетів у будинок житлового комплексу «44 перлина». Очевидці зазначають, що йдеться про російський дрон типу «Герань».
На оприлюднених у соцмережах відео видно уламки безпілотника, які залишилися на балконі однієї з квартир, на даху сусіднього будинку та у дворі житлового комплексу. Попри це, вибуху не сталося.
Крім того, за попередніми даними, під час атаки БпЛА в Одесі зафіксовано влучання у відділення «Нової пошти». Внаслідок удару спалахнула пожежа. Йдеться про відділення, розташоване у селищі Котовського — найбільшому житловому районі міста.
