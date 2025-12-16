В Ізмаїлі водій «ВАЗу» збив пішохідку

Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 16 грудня, близько 17:00 на перехресті вулиць Січових Стрільців та Мирослава Скорика в Ізмаїлі.

За попередніми даними слідчо-оперативної групи, 61-річний водій автомобіля «ВАЗ» під час руху проявив неуважність і здійснив наїзд на жінку, яка вийшла на проїзну частину поза межами пішохідного переходу.

Унаслідок аварії 55-річна пішохідка зазнала тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості та була госпіталізована. Водій автомобіля не постраждав. Його перевіряють на стан алкогольного сп’яніння.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації ДТП та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці вкотре закликають учасників дорожнього руху суворо дотримуватися правил безпеки. Водіям радять бути уважними за кермом, а пішоходам — переходити дорогу лише у встановлених місцях та використовувати світловідбивні елементи в темну пору доби.