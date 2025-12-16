БЕБ припинило торгівлю контрафактним золотом в Одесі

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили та припинили діяльність групи осіб, які займалися продажем підроблених золотих прикрас, коштовностей і аксесуарів під виглядом продукції всесвітньо відомих брендів. Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

До правоохоронців звернувся представник ювелірної компанії, який заявив про незаконне використання логотипу відомого бренду, що завдало правовласникам шкоди в особливо великих розмірах. У ході розслідування встановлено, що фігуранти організували збут контрафактної продукції через мережу ювелірних магазинів, розташованих у торгових центрах Одеси.

Окрім цього, замовлення приймалися через соціальні мережі та месенджери з доставкою по всій території України. Під час санкціонованих обшуків у місцях реалізації товару детективи вилучили підроблені золоті прикраси на суму майже 4,6 млн гривень.

Також правоохоронці припинили роботу нелегального цеху, де виготовляли коштовності з незаконним використанням логотипів відомих торговельних марок.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.