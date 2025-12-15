Одеські новини Події ТОП Новини 

Єврейська громада Одеси розпочала святкування Хануки

редактор

Учора на Приморському бульварі в Одесі запалили першу та центральну свічки ханукального світильника — менори. Цим єврейська громада міста розпочала святкування Хануки.

Ханука символізує перемогу світла над темрявою — особливо актуальну для Одеси в умовах постійних ворожих обстрілів.

