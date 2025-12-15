Тепло та вода повернулися в усі райони Одеси, електропостачання триває

У всіх районах Одеси відновлено тепло та водопостачання, роботи з відновлення електропостачання тривають цілодобово. Понад 180 тисяч споживачів вже отримали електроенергію, тоді як тепло та водопостачання забезпечене по всьому місту.

Про це у понеділок, 15 грудня, повідомила прем’єрка Юлія Свириденко. Вона зазначила, що заслухала доповіді керівництва Одеської ОВА та відповідних служб щодо відновлення інфраструктури після російських обстрілів.

«Електропостачання вже відновлено для понад 180 тисяч споживачів. Роботи із заживлення всіх районів тривають цілодобово», – наголосила прем’єрка.

За її словами, теплопостачання у місті вже забезпечене повністю, триває поетапний запуск окремих котелень. Централізоване водопостачання відновлене у всіх районах, а забезпечення питною та технічною водою здійснюється за потребою. На місцях працюють пункти незламності та польові кухні.

Свириденко запевнила, що уряд постійно контролює ситуацію, подякувала одеситам за стійкість і взаємопідтримку та нагадала, що відновлення енергосистеми після масштабних пошкоджень потребує часу.