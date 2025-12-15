Смерть немовляти: трьом медикам на Одещині загрожує ув’язнення

За неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для дитини, медикам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Під час досудового розслідування встановлено, що у серпні 2022 року тимчасово виконувачка обов’язків завідувачки акушерсько-гінекологічного відділення однієї з лікарень Одеської області та двоє лікарів-акушерів-гінекологів неналежно та не в повному обсязі провели обстеження пацієнтки, яка перебувала на 40–41 тижні вагітності. Медики із запізненням встановили, що плід в утробі матері відчуває кисневу недостатність, і провели операцію кесаревого розтину, коли дитина вже була мертвою.

Слідчі поліції зібрали достатню доказову базу, зокрема результати низки тривалих судових експертиз. На підставі зібраних матеріалів трьом фігурантам висунули обвинувачення у неналежному виконанні медичними працівниками своїх професійних обов’язків через недбале ставлення до них, що призвело до тяжких наслідків для неповнолітнього.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на такий самий строк.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Відділ комунікації поліції Одещини