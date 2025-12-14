Наразі в Одесі замість електротранспорту на маршрутах працюють автобуси

У суботу, 14 грудня, в Одесі громадський електротранспорт також не працює — без електропостачання залишаються всі тягові підстанції міста.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Для забезпечення транспортного сполучення на маршрутах курсують автобуси:

— За маршрутом трамваю № 1 посилено роботу громадського транспорту, що курсує проспектом Князя Володимира Великого та Миколаївською дорогою.

— За маршрутом трамваю № 5 забезпечено роботу одного автобуса на ділянці від Залізничного вокзалу до Аркадії (через Французький бульвар) та у зворотному напрямку. Інтервал руху — 60 хвилин.

— За маршрутом трамваю № 18 забезпечено роботу автобуса на ділянці «11-та станція Великого Фонтану — 16-та станція Великого Фонтану». Інтервал руху — 60 хвилин.

— За маршрутом трамваю № 20 забезпечено роботу одного автобуса з інтервалом руху 60 хвилин.

— За маршрутом тролейбуса № 8 забезпечено роботу автобусів маршруту № 208 на ділянці «Залізничний вокзал — Суперфосфатний завод». Інтервал руху — 30–40 хвилин.

— За маршрутом тролейбуса № 3 курсують автобуси маршруту № 233 на ділянці «Застава I — парк імені Шевченка». Інтервал руху — 20–30 хвилин.

Крім того, приватні перевізники збільшили кількість автобусів на міських маршрутах загального користування.