Енергетики відновлюють світло в Одесі: заживлено частину критичних об’єктів

В Одесі частково відновили електропостачання об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомили в Одеській міській раді.

«За минулу добу енергетики частково відновили електропостачання об’єктів критичної інфраструктури міста. Роботи тривають цілодобово з урахуванням безпекової ситуації, щоб якнайшвидше відновити тепло і воду в кожній оселі», — йдеться у повідомленні.

У міськраді зазначили, що в Одесі продовжують працювати пункти незламності, організовано підвезення води, продовольче забезпечення залишається стабільним. Магазини та хлібозаводи працюють у штатному режимі, дефіциту продуктів харчування та питної води немає.

Ситуація з пальним контрольована: автозаправні станції забезпечені паливом, підвезення здійснюється без перебоїв. Банківська система працює у звичному режимі, банкомати функціонують.

В Одеській області триває ліквідація наслідків російської повітряної атаки по обласному центру та інших населених пунктах. Про це 13 грудня повідомили представники місцевої влади.

«Спеціалісти роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію та першочергово подати напругу на об’єкти критичної інфраструктури. За інформацією ДТЕК “Одеські електромережі”, станом на зараз знайдено технічне рішення для заживлення 40 тисяч абонентів. Для одеситів відкриті пункти незламності, працюють бювети з питною водою, їхню роботу продовжено до 22:00», — повідомив у телеграмі начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначив, що найбільше від атаки постраждала Одеса.

«Щоб підтримати людей у цей непростий час, на Одещині розгорнуто 428 пунктів незламності, які працюють цілодобово. Лише зранку близько чотирьох тисяч людей уже скористалися їхніми послугами», — повідомив він.

У ніч проти 13 грудня російські війська здійснили масовану атаку на Одеську область. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури, виникли пожежі, пошкоджено адміністративні будівлі та об’єкти енергетики.

За оновленою інформацією, внаслідок атаки постраждали четверо людей.