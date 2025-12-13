В Одеській області під час відключень електроенергії збільшили кількість патрулів поліції

Після масованого обстрілу і знеструмлення значної кількості населених пунктів на Одещині, правоохоронці посилили патрулювання регіону.

Поліцейські наряди здійснюють контроль за правопорядком, надають допомогу громадянам у складних ситуаціях, а також регулюють рух транспорту на перехрестях, де не працюють світлофори.

Правоохоронці закликають водіїв і пішоходів бути уважними та обережними на дорогах. Водіям рекомендується знижувати швидкість на під'їздах до перехресть, де немає сигналів світлофорів, дотримуватись вимог дорожніх знаків, уважно слідкувати за регулювальниками та бути взаємоввічливими. Пішоходам варто переходити дорогу лише в безпечних місцях, переконуючись, що водії вас помітили та пропускають, а в темну пору доби та в умовах поганої видимості — використовувати світловідбивні елементи.

Поліція також інформуватиме населення про повітряну тривогу та відбій через гучномовці й стаціонарні засоби оповіщення. Правоохоронці нагадують: під час сигналу тривоги не можна ігнорувати заходи безпеки та слід негайно вирушати в укриття.

У разі необхідності, громадяни можуть звернутися по допомогу до поліцейських на вулиці або до найближчого підрозділу поліції.

Також у підрозділах поліції Одещини облаштовані пункти незламності, де є світло, інтернет, альтернативне живлення й тепло. Там можна зігрітися, зарядити мобільні пристрої та звернутися до поліцейських з питань безпеки та правопорядку.